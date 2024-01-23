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Путин дал старт Году семьи в России

Президент России Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ.

Путин дал старт Году семьи в России
© РИА Новости

Глава государства принял участие в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума "Родные - Любимые". До этого Путин также пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".

Президент в ноябре прошлого года подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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