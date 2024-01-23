Путин дал старт Году семьи в России

Президент России Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума "Родные - Любимые". До этого Путин также пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".