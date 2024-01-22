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В Екатеринбурге отремонтируют фотографический музей «Дом Метенкова»

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарёв заявил, что к 2025 году будет отреставрирован фотографический музей «Дом Метенкова».

В Екатеринбурге отремонтируют фотографический музей «Дом Метенкова»
© РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Проведём замену инженерной системы, сигнализации, добавим видеонаблюдение, но будет серьёзное внимание уделено объёмно-планировочным решениям — строители планируют отреставрировать все стены здания», — сказал Пушкарёв.

Отмечается, что на работы направят около 20 млн рублей из муниципального бюджета.

После реставрации в обновлённом здании откроется экспозиция, посвящённая уральскому фотографу Вениамину Метенкову.

Ранее сообщалось, что на Ямале создадут музей вечной мерзлоты.

Общество
Игорь Пушкарев
Екатеринбург