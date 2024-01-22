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Минпромторг: Сгоревший склад Wildberries не прошел процедуры приемки

Сгоревший склад маркетплейс Wildberris в Шушарах не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Минпромторг: Сгоревший склад Wildberries не прошел процедуры приемки
© Обвинение просит заключить под стражу блогершу Елену Блиновскую до 24 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным издания, одной из причин изменения меры пресечения стала устроенная автором «Марафона желаний» вечеринка. Мероприятие посетили больше 15 человек, среди которых находился важный свидетель, с которым блогерше запрещено общаться по суду. Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам. Mash подчеркивает, что на новогодний корпоратив к блогерше приходила ее бывшая сотрудница Виктория Асмолова, которая является свидетелем. В начале января задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей за последние 18 дней. Теперь, по последним данным, долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей. 22 января следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

— То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам заместителя главы Минпромторга, по поводу самого функционирования склада еще предстоят отдельные разбирательства.

Склад маркетплейса Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в субботу, 13 января, был полностью уничтожен пожаром из-за возгорания в одном из отсеков. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии.

Один из работников базы рассказал, что возгорание на складе крупного маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге началось в отделе, где хранились бытовая химия и средства гигиены.

15 января стало известно, что Wildberries установил местонахождение всех сотрудников, находившихся на сгоревшем складе. 19 января отмечалось, что сгоревшее здание склада онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах не было застраховано.

Общество
Виктор Евтухов
Минпромторг