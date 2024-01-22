Минпромторг: Сгоревший склад Wildberries не прошел процедуры приемки
Сгоревший склад маркетплейс Wildberris в Шушарах не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
— То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам заместителя главы Минпромторга, по поводу самого функционирования склада еще предстоят отдельные разбирательства.
Склад маркетплейса Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в субботу, 13 января, был полностью уничтожен пожаром из-за возгорания в одном из отсеков. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии.
Один из работников базы рассказал, что возгорание на складе крупного маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге началось в отделе, где хранились бытовая химия и средства гигиены.
15 января стало известно, что Wildberries установил местонахождение всех сотрудников, находившихся на сгоревшем складе. 19 января отмечалось, что сгоревшее здание склада онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах не было застраховано.