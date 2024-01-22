СК ходатайствовало о заключении Блиновской под стражу

Следствие ходатайствовало о заключении блогера Елены Блиновской в СИЗО в связи с «неоднократными нарушениями меры пресечения». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Сейчас Блиновская находится под домашним арестом. В пятницу, 26 января, Замосковрецкий суд Москвы должен рассмотреть ходатайство об очередном продлении меры пресечения блогеру.

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Напомним, что Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей, а также легализации незаконно полученных средств на сумму в 43 млн рублей. Блогер призналась в преступлении и рассказала, что перечисляла сниженный налог в 6%, раздробив свой бизнес, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход.