Автор музыки к фильмам Гайдая раскрыл свое отношения к уехавшим за границу артистам

Композитор Александр Зацепин признался в беседе с aif.ru, что вообще не думает об уехавших из России артистах.

Зацепин объяснил, что его ничего не связывает с этими людьми.

«Каждый человек может жить в любом месте земного шара. Да, может. Но нужно ли переезжать сейчас, в такое время? Не уверен», — заявил музыкант.

Александр Зацепин начал свою музыкальную карьеру в 1947 году, работая концертмейстером в Новосибирской филармонии. В 1956 году он написал музыку к своему первому фильму «Наш милый доктор». Однако наибольшую известность композитор получил после совместной работы с режиссером Леонидом Гайдаем. Артист является автором песен почти ко всем фильмам кинематографиста.

В 1980-е Зацепин жил в Париже. Он заявил, что сейчас город очень сильно изменился.

«Появились новые заведения, которые открывают иммигранты. В аптеках, кальянных, магазинах рядом с домом работают только иммигранты. Все поменялось», — отметил композитор.