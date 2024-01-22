В Тюменской области нашли мужчину, потерявшего память

В Ялуторовске ( Тюменская область ) нашли потерявшего память мужчину. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите опознать человека! Возможна потеря памяти. С 20 января 2024 года находится в Областной больнице №23», — рассказали в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что мужчине примерно 50 лет. Он был одет в белую куртку, синий свитер, джинсы и черную кепку. Всех, кто знает жителя, просят обратиться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргам поиска 8-922-005-95-59.