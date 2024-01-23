Путин подписал указ о статусе многодетных семей

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", - говорится в указе.

Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством.

Как следует из документа, соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.

Согласно указу, многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям - на досрочное назначение страховой пенсии.

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