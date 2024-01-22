Губернатор Кировской области поблагодарил волонтеров за поиски кота Твикса

— Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам, сотням кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность. Надеюсь, эта доброта является составной частью нашего характера, несмотря ни на что, мы не теряем веру в порядочность и чувство сострадания к живым существам, — цитирует его слова пресс-служба.