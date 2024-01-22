Губернатор Кировской области поблагодарил волонтеров за поиски кота Твикса
Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил местных волонтеров, которые помогали в поисках кота Твикса. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам, сотням кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность. Надеюсь, эта доброта является составной частью нашего характера, несмотря ни на что, мы не теряем веру в порядочность и чувство сострадания к живым существам, — цитирует его слова пресс-служба.
Кот, которого проводница поезда № 71, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выкинула на мороз во время остановки в Кирове, на днях нашли мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного. Как могут наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда, — в материале «Вечерней Москвы».
Тем временем за три дня около 297 тысяч человек поставили подписи под петицией с требованием уволить проводницу, которая выкинула из поезда в Кирове кота Твикса.