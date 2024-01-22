Проводница оценила, могла ли ее коллега не знать, что в ее вагоне едет кот Твикс

«Я бы не забыла о том, что у меня едет пассажир с животным и в первую очередь подошла бы к этому пассажиру и спросила: «Это ваше животное?». В случае, если в моем вагоне пассажиров с животными нет, я бы кота выбрасывать не стала. Не имею права. Может он с соседнего вагона прибежал? Я ведь тоже не побегу, не брошу своих пассажиров, чтобы выяснять, чей это кот. Я бы обратилась к начальнику поезда, сообщила, что обнаружилось животное. И дальше уже начальник поезда принимал бы меры», — сказала она.