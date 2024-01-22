Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ СМИ-иноагентом) тайно пытается продать две свои квартиры в Москве общей стоимостью около 210 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, автор серии книг «Метро» решил переписать собственность на 71-летнюю женщину, чтобы никто не догадался о его намерениях избавиться от жилья в России. Отмечается, что Глуховский владеет двумя смежными квартирами на улице Петровке в центральном районе столицы. Писатель купил две квартиры еще в 2020 году, сейчас же решил переписать недвижимость на свою мать Ларису, которая сразу же стала продавать жилье по закрытым базам с повышенной секретностью. Избавиться от квартир Глуховскому пока не удалось.

Известно, что Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением на 4 года права администрировать сайты электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.