Ярмольник назвал причину отказа от звания народного артиста

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник раскрыл причину отказа от звания народного артиста России. Об этом он сообщил в программе «Однажды», доступной на телеканале НТВ.
Кинематографист, которому в 1994 году хотели присвоить звание заслуженного артиста, а в 2004 — звание народного, заявил, что подобные титулы обесценились.
«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», — поведал Ярмольник.
Актер подчеркнул, что ранее, в СССР, такое звание давало привилегии, однако сейчас их уже нет.
«Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живешь в "люксе", и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер», — поделился мнением артист, добавив, что сейчас и народные, и не народные артисты сами устанавливают требования для проведения мероприятий с их участием.
Ранее Ярмольник заявил, что отъезд многих артистов и деятелей культуры из России после объявления о начале специальной военной операции (СВО) стал эмоциональным порывом, многие не до конца понимали, что происходит.