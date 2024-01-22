Ярмольник назвал причину отказа от звания народного артиста

«Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живешь в "люксе", и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер», — поделился мнением артист, добавив, что сейчас и народные, и не народные артисты сами устанавливают требования для проведения мероприятий с их участием.