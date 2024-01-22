Журналистка Ася Казанцева сообщила о своем переезде в Грузию

Популяризатор науки, журналистка Ася Казанцева сообщила, что переезжает в столицу Грузии Тбилиси. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Причиной своего переезда девушка назвала постоянную отмену ее лекций, а также стресс из-за риска тюремного заключения.

Ранее депутат Государственной Андрей Луговой раскритиковал позицию Казанцевой по происходящему на Украине и опубликовал в сети ее домашний адрес. При этом комиссия по этике нижней палаты парламента посчитала, что Луговой таким образом не нарушал закон.

По словам Казанцевой, адвокат предупредил ее, что если в отношении нее захотят возбудить уголовное дело, «то найдут за что».

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», – написала журналистка.