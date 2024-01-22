В Крыму объявили выходные из-за сильных осадков

В крымском Севастополе вторник и среду, 23 и 24 января, объявили выходными днями из-за сильных осадков и паводка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

19 января из-за дождей в Севастополе подтопило десятки домов и дач. Из-за хлынувших в водозаборы селевых вод в городе пришлось остановить гидроузлы, чтобы сохранить оборудование. Также в населенном пункте ввели временный график подачи воды и организовали подвоз питьевой жидкости населению.

В понедельник, 22 января, в городе объявили сокращенный рабочий день, а школы и колледжи закрыли для посещения. По словам Развожаева, это поможет людям не пропустить подачу воды и запастись ею дома, а также снизит нагрузку с городских учреждений.

Губернатор рассчитывает, что в ближайшие два дня специалисты устранят все проблемы, и к вечеру среды получится полноценно запустить систему водоснабжения.

« Таким образом, у нас в среду к 20:00 по пессимистическому прогнозу подача воды восстанавливается. Если будет возможность раньше, то будет раньше. С четверга возобновляется обычная жизнедеятельность города», — подчеркнул Развожаев.