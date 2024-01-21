Зюганов: Мавзолей Ленина имеет сакральный смысл

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве имеет сакральный смысл и эпохальную значимость. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.

В воскресенье, 21 января Первый канал показал передачу, посвященную столетней годовщине со дня смерти лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина). В качестве гостя и эксперта участвовал глава КПРФ.

«На Красной площади мавзолей имеет сакральный смысл», – заявил Зюганов.

По его словам, «нормальные люди» должны понимать, что ансамбль Красной площади олицетворяет великую эпоху, и мавзолей играет исключительную роль.

Зюганов отметил, что с мавзолея призывали защищать СССР, к его подножию бросали фашистские знамена и у него встречали космонавта Юрия Гагарина.

Политик назвал Ленина самым эффективным в мире управляющим в кризисных условиях и отметил, что «мы должны Ленину поклониться, за то что стали ведущей державой мира».