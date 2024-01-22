Запашный призвал показательно наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда

За гибель кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз, несут как его владелец, так и проводница, считает дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В беседе с телеканалом «360» он призвал оштрафовать проводницу и уволить ее, назвав ее поступок антигуманным.

© Соцсети

Разобраться в случившемся должен суд, однако пример с проводницей в любом случае должен стать уроком для тех, кто относится к животным плохо, заявил Запашный.

«Почему? Потому что животное в конце концов погибло — раз. Во-вторых, потому что она обманула. В-третьих, потому что она поступила антигуманно», — добавил он.

Вина за гибель животного лежит и на его владельце, так как хозяин проявил халатность, допустив, что кот убежал из переноски и бродил по поезду, добавил дрессировщик.