Активисты потребовали от СК проверить новый роман Сорокина

Новый роман российского писателя Владимира Сорокина «Наследие» потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Писатели и активисты направили в Следственный комитет (СК) заявление с требованием провести проверку книги и издательства «АСТ», выпустившего ее. В частности, обращение в СК подписала писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая называет «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».

Она обратила внимание на то, что в книге демонстрируется насилие над детьми. Книгу просят проверить на пропаганду насилия над детьми, нетрадиционных отношений, смены пола и педофилии. Кроме того, по мнению Усковой, публикация вышедшей в 2023 году книги была неуместна во время СВО.

«Наследие» — третья и заключительная часть трилогии Сорокина о докторе Гарине. Сюжет финальной части разворачивается в постапокалиптическом и полном насилия мире, пережившем ядерную войну.