Требования уволить с работы проводницу, выбросившую из поезда кота Твикса, являются «явным перебором», заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 января, но в СМИ история попала в субботу, 20 января, и вызвала широкий общественный резонанс. В частности, на сайте Change.org была создана петиция с требованием уволить проводницу РЖД «за жестокое обращение с животным». Ее подписали 300 224 человек.

«Как бы ни было жалко кота, требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор», — отметил Кипшидзе.

Священник пояснил, что прежде, чем думать о котах, следует думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки.

По его мнению, животное не может быть равно человеку, так как человек — единственное живое существо, созданное по образу и подобию Божьему.