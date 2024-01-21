Депутат Фетисов заявил, что выбросившая из поезда кота Твикса проводница раскаивается

«У меня у самого 6 собак, я понимаю, что [домашние животные] — это важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и я думаю, все ей сопереживают. Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», — сказал Фетисов.