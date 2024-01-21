Специалист рассказал, какие инфекции ждут россиян в 2024 году

В осенне-зимний сезон текущего года в России увеличится количество простудных заболеваний, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи профессора Анатолия Альтштейна.

Он не исключил «традиционный букет респираторных заболеваний». Это респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирусы, риновирусы — они вызывают простудные заболевания. По словам эксперта, перечисленные вирусы не стоит относить к особенно опасным.

Альтштейн указал, что появление новых инфекций в 2024 году вряд ли возможно.