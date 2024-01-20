Умер актер Театра на Таганке Виталий Вашедский

Артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"20 января в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что о дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Вашедский родился 19 октября 1965 года в городе Ступино Московской области. В 1990 году окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1998 году - режиссерский факультет ВГИКа имени С. А. Герасимова.

Работал на разных театральных площадках, в том числе в "Сатириконе", МТЮЗе, "Содружестве актеров Таганки", Театре на Таганке. В частности, участвовал в спектаклях "Мастер и Маргарита", "ВВС", "Четыре тоста за Победу" и других постановках. Среди фильмов и сериалов с его участием - "Вирус", "Фантом", "Сделано в СССР", "Савва Морозов", "В тумане", "ДМБ", "След".