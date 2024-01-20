В автомобиле нашли тело российского актера кино и сериалов

Умер российский актер кино и сериалов Алексей Сдобов, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на его жену Викторию Маргелову и концертного директора артиста Наталью Бочарову. Тело 57-летнего артиста нашли в собственной машине.

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Острая сердечная недостаточность. Он долгое время это скрывал, никому не говорил. Он не доехал до дома, — рассказала жена.

Алексей Сдобов ушел из жизни в возрасте 57 лет в ночь с 12 на 13 января 2024 года. Его похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января. Зрители могли видеть артиста в таких популярных российских сериалах как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.