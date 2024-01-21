Симоньян объяснила, что может стать предпосылкой третьей мировой войны
Конфликт на Ближнем Востоке «полыхнет серьезно» и может стать предпосылкой третьей мировой войны. Таким мнением поделилась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
— Полыхнет серьезно. И очень может быть, что то, что мы видели, то, что началось в октябре и продолжается сейчас... это все могут быть первые звоночки третьей мировой, я вам скажу, — высказалась Симоньян.
Журналистка в эфире телеканала ТВЦ, комментируя исход президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, не стала что-то прогнозировать. Они состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагается, что основными претендентами на кресло в Белом доме снова станут демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп.
Симоньян 16 января заявила, что вероятность третьей мировой войны зависит от Соединенных Штатов: считают ли они нужным начинать конфликт перед выборами или нет. Журналист уверена, что мировая война начнется обязательно, однако Россия будет только наблюдателем.
Бывший президент США Дональд Трамп тоже убежден, что мир очень близок к началу третьей мировой войны. Политик заявил, что сможет остановить это.