Карьера покинувшего Россию Анатолия Белого оказалась под угрозой

Издание KP.RU сообщает, что спектакль актера Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пользуется спросом у зарубежной публики. По данным издания, билеты на выступление артиста в Тбилиси, практически не раскуплены.

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Как пишет KP.RU, показ моноспектакля Белого «Я Здесь» должен состояться в грузинской столице 9 февраля. Однако, уточняет издание, билеты раскупили едва ли на треть. При этом, говорится в публикации, стоимость билетов вполне доступная — от 50 до 120 лари (1500 — 4000 рублей).

По информации журналистов, в конце 2023 года спектакль Белого отменили в Париже. KP.RU утверждает, что причиной стал маленький спрос на выступление — было продано всего 20 билетов. По сведениям СМИ, артист объяснил фиаско «ошибкой прокатчиков с ценообразованием».

До этого Анатолий Белый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Он заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями и попрощался с родиной.