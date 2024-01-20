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Карьера покинувшего Россию Анатолия Белого оказалась под угрозой

Издание KP.RU сообщает, что спектакль актера Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не пользуется спросом у зарубежной публики. По данным издания, билеты на выступление артиста в Тбилиси, практически не раскуплены.

Карьера покинувшего Россию Анатолия Белого оказалась под угрозой
© News.ru

Как пишет KP.RU, показ моноспектакля Белого «Я Здесь» должен состояться в грузинской столице 9 февраля. Однако, уточняет издание, билеты раскупили едва ли на треть. При этом, говорится в публикации, стоимость билетов вполне доступная — от 50 до 120 лари (1500 — 4000 рублей).

По информации журналистов, в конце 2023 года спектакль Белого отменили в Париже. KP.RU утверждает, что причиной стал маленький спрос на выступление — было продано всего 20 билетов. По сведениям СМИ, артист объяснил фиаско «ошибкой прокатчиков с ценообразованием».

До этого Анатолий Белый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Он заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями и попрощался с родиной.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что не стоит обращать внимания на русофобские заявления Белого. По ее словам, артисту следует оставаться на «задворках истории».

Общество
Елена Драпеко
Анатолий Белый
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Тбилиси