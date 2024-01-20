50 тысяч россиян потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота из поезда

Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя уволить проводницу РЖД, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Ее обвиняют в нарушении должностных инструкций.

«Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса в Кирове, подписали более 50 тысяч человек», — пишет telegram-канал Baza.

Там добавили, что в обращении, проводницу обвиняют в нарушении должностных инструкций и жестоком обращении с животными. Сотрудница РЖД выбросила кота на пустынной станции, где ему никто не мог помочь. Кроме того, вышла петиция, в которой требуется возбудить уголовное дело против данной женщины, передали в telegram-канале.