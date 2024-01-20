В РЖД отреагировали на трагедию с котом Твиксом

В РЖД отреагировали на смерть кота Твикса
В компании заявили, что провели служебное расследование и намерены изменить документы, касающиеся перевозки животных в поездах. Проводникам запретят высаживать котов и собак. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.
В компании было проведено служебное расследование, которое позволило «более детально разобраться в ситуации».
Расследование показало что к трагическому инциденту с котом Твиксом привели «отдельные недостатки нормативных документов», отсутствие «взаимной ответственности персонала и пассажира», а также «стечение обстоятельств».
Чтобы подобные случаи не повторились, в РЖД уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК».
«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении.
Дочерняя компания РЖД — АО «ФПК» — намерена установить долгосрочные отношения с организациями, помогающими беспризорным животным в регионах России.
Кот Твикс ехал с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург, но сбежал из купе и оказался без присмотра. Проводница выбросила беспризорное животное из поезда.
После этого разгорелся скандал, на поиски кота отправились десятки волонтеров. В РЖД принесли извинения пассажиру и заявили, что «с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути».
В субботу зоозащитники обнаружили вблизи железной дороги труп животного, похожего на Твикса. Хозяева кота пока не опознали его, но планируют обратиться в прокуратуру и суд, если гибель питомца подтвердится.