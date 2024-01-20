Иностранцы в соцсетях комментируют видео с кормлением тигра с рук в России

Пользователи соцсетей со всего мира обсуждают видео, на котором женщина будит тигрицу и кормит ее мясом с рук. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Комментаторы заметили, что кормление опасного хищника с рук — «самая русская вещь, которую можно увидеть».

По их мнению, россияне учат жителей западных стран, что каждое животное требует ласки. Вместе с тем, замечают пользователи, «русские словно с другой планеты».

Отмечается, что кадры были сделаны в хосписе «Дом тигра», а тигрица — страдает глухотой и нуждается в постоянной заботе.