Иностранцы в соцсетях комментируют видео с кормлением тигра с рук в России
Пользователи соцсетей со всего мира обсуждают видео, на котором женщина будит тигрицу и кормит ее мясом с рук. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Комментаторы заметили, что кормление опасного хищника с рук — «самая русская вещь, которую можно увидеть».
По их мнению, россияне учат жителей западных стран, что каждое животное требует ласки. Вместе с тем, замечают пользователи, «русские словно с другой планеты».
Отмечается, что кадры были сделаны в хосписе «Дом тигра», а тигрица — страдает глухотой и нуждается в постоянной заботе.
Напомним, что хоспис находится в Ленинградской области. Его содержат бывшие сотрудники цирка Дмитрий Ким и Яна Олейник. В нем в разное время жили львы, леопарды, гепарды, тигры, рыси. Часть животных владельцы после лечения пристраивают в крупные зоопарки, часть остается в просторных вольерах.