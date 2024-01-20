Хозяин кота Твикса отреагировал на новость о смерти питомца

Хозяева кота Твикса планируют обратиться в прокуратуру и суд, если смерть питомца подтвердится
Об этом ТАСС сообщил владелец животного Эдгар Гайфуллин.
«Если это Твикс, я сделаю всё, чтобы они ответили по закону. Дойду хоть до президента», — сказал он.
Он отметил, что пока не может с уверенностью сказать, что найденный в Кирове мёртвый кот — это именно Твикс, но подтвердил, что кот похож.
Ранее фотография мёртвого кота, похожего на Твикса, была опубликована в Telegram-канале волонтёров, которые занимались поиском животного.
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, во время стоянки выбросила из вагона кота. Инцидент произошёл 11 января, в дежурную часть обратился хозяин Твикса, житель Ленинградской области.В РЖД проводят служебное расследование. Компания принесла извинения хозяевам.