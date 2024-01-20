Хозяин кота Твикса отреагировал на новость о смерти питомца

Об этом ТАСС сообщил владелец животного Эдгар Гайфуллин.

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«Если это Твикс, я сделаю всё, чтобы они ответили по закону. Дойду хоть до президента», — сказал он.

Он отметил, что пока не может с уверенностью сказать, что найденный в Кирове мёртвый кот — это именно Твикс, но подтвердил, что кот похож.

Ранее фотография мёртвого кота, похожего на Твикса, была опубликована в Telegram-канале волонтёров, которые занимались поиском животного.