Школьница попросила разрешить участие несовершеннолетних в агитации за Путина

Четырнадцатилетняя ученица школы во Владимирской области Инга Николаева направила обращение в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина с инициативой внесения правок в указ о «Движении Первых». Девушка попросила предоставить несовершеннолетним возможность также принимать участие в предвыборной агитации. Об этом стало известно в субботу, 20 января.

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Инга Николаева подчеркнула, что ее главной задачей является личная дискуссия с Владимиром Путиным, в рамках которой девушка хочет поблагодарить действующего президента РФ за его работу и попросить о наставничестве.

Школьница также рассказала о создании акции «Сердце надежды», направленной на поддержку бойцов СВО.

— Я просила о том, чтобы внесли изменения в указ о «Движении Первых», о том, чтобы несовершеннолетние лица имели право участвовать в агитации за Владимира Владимировича Путина и о том, чтобы Владимир Львович поддержал мою идею с акцией «Сердце надежды», которая направлена на поддержку наших защитников, — приводит заявление Инги Николаевой РИА Новости.

Избирательный штаб действующего президента России в Гостином Дворе в Москве начал свою работу 21 декабря. Также с 23 декабря в столице ведется сбор подписей в поддержку решения Путина о выдвижении на выборы главы государства. В настоящее время в городе работают порядка 50 точек сбора подписей.