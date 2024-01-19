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FAZ: премию Карла Великого вручат бывшему московскому раввину Гольдшмидту

Президент Европейской раввинской конференции Пинхас Гольдшмидт, критиковавший спецоперацию на Украине, в этом году будет удостоен премии Карла Великого за заслуги в объединении Европы. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премию Карла Великого вручат российскому раввину, критиковавшему СВО
© РИА Новости

Вместе с ним премии будут удостоены еврейские общины Европы, сообщила дирекция Международной премии Карла Великого в Аахене.

Премия, по задумке организаторов, должна показать, что «еврейская жизнь естественным образом принадлежит Европе и в Европе не должно быть места антисемитизму».

30 июня 2024 года минюст России внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. В июне 2022 года бывший главный раввин покинул Россию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский был награжден премией имени Карла Великого.

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