Премию Карла Великого вручат российскому раввину, критиковавшему СВО

Президент Европейской раввинской конференции Пинхас Гольдшмидт, критиковавший спецоперацию на Украине, в этом году будет удостоен премии Карла Великого за заслуги в объединении Европы. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вместе с ним премии будут удостоены еврейские общины Европы, сообщила дирекция Международной премии Карла Великого в Аахене.

Премия, по задумке организаторов, должна показать, что «еврейская жизнь естественным образом принадлежит Европе и в Европе не должно быть места антисемитизму».

30 июня 2024 года минюст России внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. В июне 2022 года бывший главный раввин покинул Россию.