ВЦИОМ узнал мнение россиян о захоронении Ленина

Симпатизируют первому советскому лидеру Владимиру Ленину (Ульянову) половина россиян (47%). Негативно к нему относятся 15%, безразлично – 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Больше всего положительно настроенных россиян по отношению к вождю пролетариата (почти две трети) среди граждан старше 60 лет. Более трети респондентов (36%) считают, что деятельность Ленина принесла больше пользы. Каждый пятый (19%) уверен, что Ульянов принес больше вреда. 30% полагают, что вреда и пользы было примерно поровну,

«После четырех десятилетий разоблачений и поругания Ильич, как показывает свежий опрос ВЦИОМ, сохранил не только почти абсолютную известность, но и преимущественно позитивные коннотации образа. Доминируют в нем три характеристики, причем каждая звучит сугубо положительно: вождь революции, вождь пролетариата и создатель Советского государства», – прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров

За перезахоронение тела Владимира Ленина на кладбище высказались 57% россиян. При этом около трети сограждан (30%) предлагают это сделать в ближайшее время, а остальные 27% считают, что это нужно сделать после ухода поколения, для которого «Ленин по-прежнему дорог». За то, чтобы оставить тело вождя в Мавзолее, высказались 33% респондентов, оставшиеся 10% затруднились с ответом.