На МВД подали в суд из-за фразы депутата Гурулева

И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту, <...> чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена, — сказал Гурулев в передаче Соловьева от 15 октября 2023 года.