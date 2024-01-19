К сожалению, травля в школах – это на сегодняшний день повсеместная проблема. Если раньше случаи травли были не столь часты, то сейчас они есть в каждой школе, практически в каждом классе. Безусловно, с этим надо что-то делать, надо принимать меры – травля наносит детям очень серьезные травмы. Кроме того, бывают ситуации, когда школы замалчивают соответствующие проблемы и не хотят на них обращать никакого внимания. Другое дело, что предлагаемые меры, на мой взгляд, вряд ли решат эту комплексную проблему. Если говорить о штрафах для родителей, то следует понимать, что у многих из них практически нет рычагов давления на своих детей. Бывает, что они проводят беседы с детьми, пытаются все это предотвратить, но их не слушают. Разговоры помогают не всегда. Здесь и семья, и школа, и общество должны выстраивать правильные ориентиры для детей.

Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России