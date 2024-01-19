Глава Ассоциации родкомитетов оценила предложение штрафовать родителей за обижающих сверстников детей
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала предложение о введении в России штрафов для родителей, чьи дети занимаются травлей в школе.
Ранее в Госдуме появилось предложение о введении штрафов для родителей детей, причастных к буллингу. Об этом сообщил Артем Метелев, автор предварительной версии законопроекта о снижении подростковой агрессии и глава комитета Госдумы по молодежной политике, в интервью «Парламентской газете». По словам парламентария, россияне должны нести ответственность за поведение своих детей. Для этого необходимо четко определить понятие буллинга, подчеркнул он.
К сожалению, травля в школах – это на сегодняшний день повсеместная проблема. Если раньше случаи травли были не столь часты, то сейчас они есть в каждой школе, практически в каждом классе. Безусловно, с этим надо что-то делать, надо принимать меры – травля наносит детям очень серьезные травмы. Кроме того, бывают ситуации, когда школы замалчивают соответствующие проблемы и не хотят на них обращать никакого внимания. Другое дело, что предлагаемые меры, на мой взгляд, вряд ли решат эту комплексную проблему. Если говорить о штрафах для родителей, то следует понимать, что у многих из них практически нет рычагов давления на своих детей. Бывает, что они проводят беседы с детьми, пытаются все это предотвратить, но их не слушают. Разговоры помогают не всегда. Здесь и семья, и школа, и общество должны выстраивать правильные ориентиры для детей.Ольга ЛетковаРуководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России
Многие школьники обижают сверстников из-за желания самоутвердиться за чужой счет, подчеркнула Леткова.
«Они думают, что ведут себя «круто» и самоутверждаются, унижая и обижая слабых. Они таким образом пытаются заработать авторитет среди других учеников», - сказала она, добавив, что часто негативное влияние на формирование ценностных ориентаций у молодых людей вносит информация, полученная ими в интернете.
К ответственности за булинг следует привлекать непосредственно тех, то им занимается, считает глава ассоциации.
«Детей с раннего возраста нужно приучать к тому, что их поступки влекут за собой определенные последствия. Необходимо до них доносить, что если ты обижаешь слабых или младших, то тебя могут вызвать на школьный комитет, заставить подежурить по классу и так далее. Естественно, никто не говорит, что их следует сажать в тюрьму, но здесь необходимо принимать те меры, которые подходят возрасту ребенка. Должно быть наказание, которое заставит их задуматься о содеянном, должно быть общественное порицание травли», - заявила собеседница.
Введение наказания для родителей детей, занимающихся травлей, могут породить у последних чувство безнаказанности, добавила эксперт.
«Они убедятся в том, что им все можно… Поэтому необходимо разговаривать с детьми и дома, и в школе, и наказывать тех из них, кто, несмотря на все это, продолжает поступать очень некрасиво. А штрафы родителей абсолютно ничего не дадут», - заключила она.
Эксперты ранее рассказали, как получить компенсацию за травму ребенка в школе.