В Петербурге создали бесплатный фотобанк из 10 тысяч снимков города

В Санкт-Петербурге с целью продвижения туристского потенциала города открыли бесплатный фотобанк, содержащий около 10 тыс. профессиональных снимков городских пейзажей.

Обширная база высококачественных фотографий доступна на портале Visit Petersburg, сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На фотоснимках запечатлены 500 классических достопримечательностей и туристических объектов.