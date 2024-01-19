$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

В Петербурге создали бесплатный фотобанк из 10 тысяч снимков города

В Санкт-Петербурге с целью продвижения туристского потенциала города открыли бесплатный фотобанк, содержащий около 10 тыс. профессиональных снимков городских пейзажей.

В Петербурге создали бесплатный фотобанк из 10 тысяч снимков города
© РИА Новости

Обширная база высококачественных фотографий доступна на портале Visit Petersburg, сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На фотоснимках запечатлены 500 классических достопримечательностей и туристических объектов.

Ранее сообщалось, что совокупное число бронирований в российских отелях и гостиницах на февраль выросло на 25%.

Общество
Правительство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург