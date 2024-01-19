Умерла народная артистка России Алла Журавлева

Не стало Аллы Журавлевой, советской и российской актрисы, народной артистки РФ - звание Алле Иосифовне было присвоено в 2000 году.

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Народная артистка скончалась 18 января в Мурманске.

Алла Журавлева родилась в 1937 году в Ворошиловграде (ныне - Луганск").Окончила Харьковский институт искусств в 1960-м. Работала в музыкально-драматическом театре в Луганске, в Кустанайском русском областном драматическом театре в Казахстане. С 1963-го служила в мурманском Театре Северного флота.

В 1968-1971 годах актриса выступала в театре Группы советских войск в Германии, в Потсдаме. С 1971 года - вновь в Театре Северного флота. С 1992-го - актриса Мурманского областного драмтеатра.

На сцене сыграла десятки ведущих ролей. В числе постановок - "Без вины виноватые", "Красавец-мужчина", "Проделки Ханумы", "Белая акация", "Деревья умирают стоя". Выступала с моноспектаклями.

Об уходе артистки на 87-м году жизни сообщили в пресс-службе ее театра.

"Алла Иосифовна оставит нам наследие уникальных постановок, которые она с блеском исполнила в своей жизни. Ее актерское мастерство, глубина и интенсивность переживаний, харизма и обаяние останутся в нашей памяти навсегда", - отмечено в некрологе