Депутат предложил заблокировать смайлики с признаками ЛГБТ

В современных смартфонах из всех смайликов и эмодзи около двух десятков штук пропагандируют нетрадиционные ценности, и в России их следует заблокировать. С таким предложением выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). О своей инициативе он заявил "РГ".

Депутат уточнил, какие это изображения - "однополые пары с детьми, целующиеся мужчины, и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и т.д".

"Это все видят дети, они смайлики эти постоянно друг другу пересылают", - добавил Журавлев.

Он напомнил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды уже действует, а "это как раз самая настоящая пропаганда".

Парламентарий объяснил актуальность изменений тем, что социальные сети и мессенджеры - это самые посещаемые ресурсы, более посещаемые, чем любые сайты.

"Необходимо принять меры для того, чтобы удалить эти смайлы и заблокировать их использование в России. Как раз в праздник Крещения Господня стоит об этом подумать - это день, когда верующие "подражают" Христу, и мы все должны транслировать своим детям и вообще всем будущим поколениям россиян традиционные ценности".