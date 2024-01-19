Россиянка нашла в купленных конфетах записку со стихами про Бандеру

Еще одна россиянка нашла в купленных в гипермаркете продуктах записку со стихами про лидера украинских националистов XX века Степана Бандеру. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

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По данным издания, это уже второй случай, когда россияне, заказавшие продукты в одном и том же магазине, получают подобные послания. Уточняется, что стихотворение было написано на салфетке, в нем говорилось не только о Бандере, но и об украинских солдатах.

В этот раз салфетку со стихами петербурженка обнаружила в коробке с конфетами.

Первый подобный случай произошел в Петербурге в начале января.