Актриса Хайруллина перестала выходить на связь перед премьерой

Артистка Роза Хайруллина пропала за две недели до премьеры спектакля, в котором она задействована. Об этом рассказал продюсер постановки Леонид Роберман.

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По его словам, 62-летняя актриса должна сыграть в спектакле «Мадам Бовари», однако она перестала выходить на связь. Коллеги предлагают продюсеру срочно заменить Хайруллину, которая не хочет подходить к телефону.

Знающие артистку люди уверены в том, что дело обстоит только в нежелании Хайруллиной играть, потому что это не первый подобный случай. Так, два года назад актриса точно так же решила покинуть проект Робермана за 16 дней до премьеры. Это был спектакль «Двое», в котором она играла Чаплина. Внезапно ей разонравились материал, партнеры по постановке и сам режиссер. Роберман отметил, что тогда актрису все-таки вернули в спектакль, подняв ей гонорар, передает MK.RU.