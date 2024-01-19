ВС РФ счел феминитивы признаком причастности к ЛГБТ-движению

Верховный суд России (ВС) счел феминитивы признаком принадлежности к «движению ЛГБТ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет портал «Свободные новости». Юристы обозначили их как «специфический язык» и приравняли его использование к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров.

По данным портала, документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении. Он был предоставлен участникам процесса представителем правоохранительных органов. Там, по данным «Свободных новостей», говорится, что движение было создано в США «как часть политики ограничения рождаемости». Оно, согласно тексту, приводимому порталом, пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык».