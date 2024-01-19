Объем пиратского контента в России вырос в два раза

Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ или заблокировал почти 1,1 млн ссылок с нарушением авторских или смежных прав, годом ранее эта цифра составляла 485 тысяч, пишет газета «Известия».

По данным ведомства, за все время действия антипиратского меморандума из поисковых систем было удалено около 178 млн ссылок на нелегальный контент.

В Роскомнадзоре также обратили внимание на то, что сейчас для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление пиратского контента, однако они могу быть наказаны по решению суда «за незаконное использование объектов авторских и смежных прав».

Президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин назвал причинами роста пиратства в российском сегменте интернета некорректное отношение крупных западных правообладателей к российскому пользователю и своеобразный ответ на санкции. Западные мейджоры из-за своей политики фактически потеряли потребителей в России, которые привыкли покупать легально, уверен он.

При этом опрошенные изданием эксперты отметили увеличение интереса к российским фильмам и сериалам.