У трети россиян выявили нехватку свободного времени

Более трети домохозяйств в России могут испытывать нехватку свободного времени, что мешает им получать дополнительное образование, заниматься детьми или здоровьем. Об этом в пятницу, 19 января, пишет МГУ.

Подсчеты были проведены на основе данных Росстата об использовании населением времени за 2019 год. Обследование охватило все российские регионы и 45 тысяч домохозяйств (89 тысяч респондентов). В современных исследованиях бедности начали учитывать параметр времени для оценки состояния домохозяйств.

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Медианное значение свободного времени на одного члена домохозяйства старше 15 лет в среднем по выборке составило 205 минут в будний день, но у 20,3 процента домохозяйств этот показатель оказался ниже более чем вдвое. При другом подходе авторы исследования сопоставили рабочее время каждого члена семьи с полуторным (405 минут) значением медианного показателя для всего населения (270 минут). По этому критерию доля бедных по времени домохозяйств составила 37 процентов, выявили эксперты.

Доля домохозяйств, где не хватает не только времени, но и доходов, оказалась относительно невелика (около 3 процентов), дефицит времени может привести к сокращению благосостояния и человеческого капитала таких домохозяйств в будущем.

Авторы исследования прогнозируют, что снизить бедность по времени будет непросто. С одной стороны, это можно сделать за счет развития инфраструктуры по уходу за детьми и пожилыми, включая систему долговременного ухода, с другой — повышая производительность труда, что сложно инициировать по экономике в целом.