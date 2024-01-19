У Главного храма ВС РФ начались крещенские купания

У Главного храма ВС РФ начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Желающие смогли окунуться в купель у Южных ворот храма после Богослужения.

Перед этим состоялось освящение купели. Богослужение возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, ему помогали клирики Собора и представители военного духовенства.

Желающих оказалось так много, что одновременно в купель могли окунуться 14 человек. Возле купелей для них оборудовали специальные палатки, где участники мероприятия могут переодеться, согреться после погружения и выпить горячий чай.

Одна из участниц мероприятий поделилась, что сначала ей было страшно окунаться в купель. Тем не менее, когда она это сделала, ей стало хорошо.

«Чувствуешь какое-то волшебство», - призналась она.