YouTube заблокировал канал Михалкова

Видеохостинг YouTube заблокировал канал известного режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе сервиса отметили, что аккаунт заблокирован «за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Напомним, что видеохостинг в 2014-2024 годах по различным причинам заблокировал страницы многих российских политических и общественных деятелей, блогеров, звезд.