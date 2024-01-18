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YouTube заблокировал канал Михалкова

Видеохостинг YouTube заблокировал канал известного режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Об этом пишет ТАСС.

YouTube заблокировал канал Михалкова
© РИА Новости

В пресс-службе сервиса отметили, что аккаунт заблокирован «за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Напомним, что видеохостинг в 2014-2024 годах по различным причинам заблокировал страницы многих российских политических и общественных деятелей, блогеров, звезд.

В частности, в январе 2023 года сервис заблокировал канал политолога Дмитрия Никотина, у которого было 500 тыс. подписчиков, в июле — канал писателя Захара Прилепина с 300 тыс. подписчиков.

Общество
Дмитрий Никотин
Захар Прилепин
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