YouTube заблокировал канал Михалкова
Видеохостинг YouTube заблокировал канал известного режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Об этом пишет ТАСС.
В пресс-службе сервиса отметили, что аккаунт заблокирован «за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».
Напомним, что видеохостинг в 2014-2024 годах по различным причинам заблокировал страницы многих российских политических и общественных деятелей, блогеров, звезд.
В частности, в январе 2023 года сервис заблокировал канал политолога Дмитрия Никотина, у которого было 500 тыс. подписчиков, в июле — канал писателя Захара Прилепина с 300 тыс. подписчиков.
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