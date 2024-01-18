Жители российского города протоптали себе тротуар в снегу по скамейкам

Жители Челябинска решили самостоятельно протоптать себе тротуар в снегу по скамейкам, так как тротуар не чистили всю зиму. Внимание на ситуацию в российском городе обратил «Подъем».

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Высота сугробов возле торгового центра «Алмаз» достигла сиденья лавочек, и «на поверхности» видны лишь их верхушки. Местные жители пожаловались на то, что были вынуждены проложить дорожку по снегу через скамейки, так как сотрудники коммунальных службы с начала сезона не чистили тротуаров.

В администрации Челябинска журналисту портала заявили, что в сложившейся ситуации виноваты обильные снегопады. «Челябинск пережил рекордные снегопады. Город приходится буквально откапывать. Подрядная организация — АО "Ойкумена", отвечающая за указанную территорию, в настоящий момент занимается расчисткой тротуаров вблизи ТРК "Алмаз"», — пояснил представитель мэрии. Он заверил, что в ближайшие дни коммунальщики почистят заваленный снегом участок, и добавил, что сотрудники коммунальных служб активно убирают город — так, объем снега, вывезенный за прошлые сутки на полигон, превысил 33 тысячи кубометров.