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Россиянин Косяков освободился после 26 лет тюрьмы на Занзибаре

Россиянин Дмитрий Косяков, получивший 26 лет назад пожизненный приговор на Занзибаре, вышел на свободу. Историю бывшего заключенного рассказывает kp.ru.

Россиянин вышел на свободу после 26 лет тюрьмы на Занзибаре
© РИА Новости

Косяков и два его друга — Леша Сотников и Ваня Очиров — оказались на Занзибаре в 1990-х еще будучи детьми. Его отчим работал в местной морской компании, а родители приятелей были медиками по линии ООН. Жизнь на берегу океана была интересной и насыщенной, однако в 97-м произошла трагедия — Сотникова убили. После долгих лет следствия, опираясь на косвенные улики, в преступлении обвинили двух оставшихся товарищей. В 2013 году Очиров скончался в тюрьме от туберкулеза.

Все попытки добиться нового следствия, амнистии или экстрадиции в Россию год за годом терпели крах, но Косяков не сдавался. На помощь к нему пришел соотечественник Дмитрий Волшебник, переехавший на Занзибар к супруге Шейхе. Семейная пара помогала заключенному и добивалась его освобождения. 10 января 2024 года пришла весть о том, что он свободен.

Сейчас Дмитрий Косяков решает вопрос с получением российского паспорта и готовится к переезду на Родину.

Напомним, в декабре 2022 года на свободу вышел россиянин Виктор Бут, который на тот момент отсидел больше 12 лет в американской тюрьме. Его обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и др.

В настоящее время Бут является депутатом Ульяновского заксобрания.

Общество
Бриттни Грайнер
Виктор Бут
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Занзибар
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