В Петербурге установили мемориал в память о геноциде жителей Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда представители органов власти и общественности возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина" и мемориалу "Вечный огонь", а также приняли участие в открытии мемориальной плиты в память о геноциде населения Ленинграда и героизме его жителей в годы блокады (1941-1944 гг.).

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"Мемориальная плита будет напоминать, что погибшие в блокаду - жертвы геноцида. У этого преступления нет срока давности", - заявил на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Напомним, в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд по иску городской прокуратуры признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их пособниками. Суд установил, что в блокаде Ленинграда виновны войска гитлеровской Германии, а также действовавшие на их стороне военные формирования Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии. Блокада Ленинграда признана преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших на территории СССР. Общее число жертв блокады, по данным прокуратуры, составило более 1 миллиона человек, а сумма ущерба, нанесенного городу и его жителям, превысила 35 триллионов рублей в пересчете на современные деньги.

Вместе с губернатором в памятно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище приняли участие председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, председатель Общественного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров - внук и тезка легендарного маршала, командующего Ленинградским фронтом в годы войны, а также ветераны и блокадники, юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов и жители города.