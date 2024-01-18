Белгородцам разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности

«Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймет, тогда, соответственно в органы власти обратиться, чтобы защитить вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю. Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры», — пояснил он.