В Белгороде отменили крещенские купания

Власти Белгорода решили не проводить на территории города крещенские купания из-за сложившейся оперативной обстановки. Об этом 18 января заявил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, передает РИА Новости.

По словам Потапова, в этом году количество организованных мест в регионе для участия в крещенских купаниях — 89 вместо прошлогодних 98. Белгород в этом году полностью отказывается от организации таких мероприятий.

Он уточнил, что восемь мест для купания на территории Белгорода и одно в селе Шопино Яковлевского округа оборудованы не будут. Он добавил, что крещенские купания, как и в прошлом году, не будут проводиться и в приграничных районах, и призвал граждан отнестись к этому с пониманием.