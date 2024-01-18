Пропавшую из Третьяковки фотографию обнаружили на аукционе

На аукционе Клуба коллекционеров графики была обнаружена фотография 1930-х годов, ранее пропавшая из Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе музея.Инцидент случился, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом. На старинном снимке изображена картина XVIII века по мотивам произведения Георга Гроота «Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком».

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Единственный оригинальный снимок оказался одним из лотов на торгах аукционного дома, где его случайно заметили сотрудники Третьяковской галереи.

«Тревоги добавляло то, что мы обнаружили этот факт за несколько часов до начала торгов. В ответ на наше обращение аукцион снял лот с продажи и предложил его вернуть в фонд галереи», – рассказал старший научный сотрудник фотоархива Никита Ерофеев.

Опознать экспонат удалось по треугольному штампу синего цвета на оборотной стороне и надписям 1930-х годов. Кроме того, в фотоархиве находится стеклянный негатив того времени.