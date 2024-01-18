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"КП": выигравшие в лотерее миллиард рублей супруги из Тюмени хотят купить жилье

Семейная пара из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы выиграли в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» 1 000 000 150 рублей. Об этом они рассказали kp.ru.

Супруги из Тюмени рассказали, на что потратят выигранный в лотерею миллиард рублей
© РИА Новости

Лотерейные билеты они приобрели в декабре, на выигрыш супруги планируют купить более просторное жилье в Тюмени, часть средств — отдать детям, а также направить на лечение.

«Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином», — добавила победительница.

Часть от выигранных средств они также планируют потратить на адресную благотворительность. Получить свои деньги россияне смогут не позднее 180 дней с даты обращения за ними, после вычета налога им должны выплатить 850 100 128 рублей.

12 января сообщалось, что учительница сельской школы в селе Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерее. Она рассказала, что лотерейный билет получила в подарок от матери, которая каждый год дарит перед праздниками такие билеты. Счастливица отметила, что после получения выигрыша передаст его своей матери.

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