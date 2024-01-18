Икону с изображением Сталина убрали из собора в Тбилиси

Икону с изображениями лидера СССР Иосифа Сталина и святой Матроны Московской, которая была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси, была перенесена в охраняемое место для внесения изменений. Об этом заявил архимандрит Иоване Мчедлишвили, передает РИА Новости.

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По словам священнослужителя, иконописец по согласованию с соответствующей службой патриархии Грузии исправит допущенные при написании иконы ошибки. В настоящее время в одном из главных соборов Тбилиси вывешена другая икона Матроны Московской.